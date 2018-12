Udo Lindenberg: "Trump ist ein Krimineller an der Menschheit"

Ihre Duettpartner stammen ja aus fast allen Genres, auch Schauspielerin Maria Furtwängler war dabei.

Genau. Maria hat ja vorher nicht gesungen. Wir haben uns im Hotel kennengelernt. Sie brauchte für einen Maskenball ein Outfit, also hat sie meinen Hut auf, meine Jacke an und meine Hose an. Und sie hat gesagt: „Ich fühle mich sowas von locker und easy. Ganz anders als mit dem hochgeschlossenen Abendkleid. Es ist alles ein wenig crazy.“ Und es ist doch schön, ein bisschen verrückt zu sein. Die Normalen, was haben sie aus der Welt gemacht? Guck sie dir an! Beim Konzert haben wir dann den Agentensong gesungen („Bist Du vom KGB“). Und jetzt ist sie total geflasht, dass sie auch Sängerin ist und sie kommt mit mir auch mit dem Rockliner mit auf Tour.