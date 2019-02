91. Oscar-Gala: Analyse - Der falsche Film hat gewonnen

So hätte beispielsweise Spike Lee, der mit seinem flotten Film „BlacKkKlansman“ erstmals in seiner Karriere für beste Regie und bester Film nominiert worden ist, einen historischen Sieg erringen können. Hätte Alfonso Cuarons mexikanischer Erinnerungsfilm „Roma“ gewonnen, wäre dies insofern herausragend gewesen, als noch nie ein nicht-englischsprachiger Film in dieser Kategorie gewonnen hat. Und schon gar nicht einer, der von dem Streaming-Riesen Netflix produziert worden war. Selbst die Wahl zu „Black Panther“ hätte herausgestochen, war doch erstmals eine Comic-Verfilmung – noch dazu in einem All-Black-Ensemble - in dieser Kategorie an den Start gegangen.