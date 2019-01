Filmkritik zu "The Favourite": Duell der Damen

Angesiedelt am englischen Hof Anfang des 18. Jahrhunderts, delektiert sich Lanthimos an den schrägen Ritualen einer dekadenten Aristokratie. Überschminkte ältere Herren mit roten Bäckchen und Perücken, deren Locken ihnen bis zu den Hüften baumeln, lassen ihre Lieblingsgänse um die Wette laufen. Die führenden Hofdamen wiederum kühlen ihr Mütchen, indem sie Rebhühner vom Himmel ballern („Let’s kill something!“). Inmitten des lästerlichen Getümmels sitzt weinerlich die fußmarode Königin Anne im Rollstuhl. Gierig schlingt sie fette Torten hinunter und übergibt sich danach in eine Vase. Außerdem lässt sich von ihren Gespielinnen die wunden Beine und gerne auch mehr massieren.