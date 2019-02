Oscar-nominierter Christian Bale: "Kein Respekt vor dem Wähler"

Christian Bale ist ein Meister der Verkleidung und der Akzente. Die wenigsten wissen, dass er aus Wales stammt, halten ihn für einen waschechten Amerikaner nach all den Rollen, in denen er vom Südstaaten-Twang über den Italo-New-Yorker bis zum Boston-Drawl die Dialekte so perfekt beherrscht, dass ihn sogar die Einheimischen verwechseln. Und wer erinnert sich noch, dass Christian Charles Philip Bale im Alter von 13 Jahren seine erste Rolle in Steven Spielbergs „Das Reich der Sonne“ spielte?

50 Filme später hat er es geschafft, sowohl als Charakterdarsteller als auch als Superstar zu gelten – Batman sorgte für letzteres. Aber in „Vice“ geht er noch einen Schritt weiter: Als Vizepräsident Dick Cheney ist er absolut unkenntlich. Und sollte er in der Nacht auf Montag den Oscar an Rami Malek verloren haben, dann nur, weil zwischen den beiden die Qual der Wahl unendlich schwierig war.