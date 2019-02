Filmkritik zu "Vice - Der zweite Mann": Zweiter nur in puncto Moral

Eigentlich ist sie an allem schuld: Lynne Cheney setzte ihrem Dick, als er wegen Sauf- und Prügelexzessen von der Uni geflogen war, das Messer an. Entweder er ändere sich und mache was aus sich oder sie sei – so schnell könne er gar nicht schauen – eine Staubwolke. Leider, muss man in der Rückschau seiner unrühmlichen Taten sagen, kratzte Cheney für seine äußerst zielstrebige Gattin die Kurve und wurde einer der skrupellosesten Karrieristen Washingtons.