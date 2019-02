Oscar-Favoritin Glenn Close im Interview: „Das macht mich heute noch sehr traurig“

Wir wollen nicht zu viel über den Film verraten, aber eine Thematik, die darin sehr stark erkennbar ist, ist das Schuldgefühl dem gemeinsamen Sohn gegenüber.

Ja, und das ist auch ein sehr wichtiger Handlungsstrang, denn ihre Ehe ist an dem Punkt, an dem der Film beginnt, ein Arrangement, das sie selbst geschaffen hat. Der Sohn leidet so stark darunter, dass es sein Leben auffrisst, weil er, ohne die Wahrheit zu kennen, ja immer gespürt hat, dass zwischen seinen Eltern eine sehr schlimme Dynamik besteht.

Wie sind Sie selbst mit Ihrer Tochter und ihren Talenten umgegangen, als sie jünger war?

Sie hat das Schauspielen anfangs vermieden, obwohl sie als Kind in Schulproduktionen aufgetreten ist und auch sehr gut war. Und sie hatte Spaß dabei, also dachte ich, dass sie später ganz sicher Schauspielerin werden würde. Aber sie hat die doppelte Kritik sehr schnell begriffen, die Kindern von berühmten Leuten entgegenschlägt. Und dass sie meinetwegen nie sicher sein konnte, ob jemand sie nur mag, weil sie eine berühmte Mutter hat oder ihretwegen. Das war sehr hart für sie. Sie zog es vor, auf die Uni zu gehen und Kunstgeschichte zu studieren. Nachdem sie den Abschluss hatte, war sie ein Jahr lang verloren. Und dann kam sie eines Tages und meinte: „Ich habe es mein Leben lang vermieden – aus all den Gründen, die du kennst, aber die Wahrheit ist, dass ich niemals etwas anderes werden wollte als Schauspielerin.“