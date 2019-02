Oscars in der Kinokrise: Darling, wer geht noch ins Kino?

Und das war nur der jüngste Knick in einer langen Abwärtsbewegung. 13,7 Millionen Eintritte wurden 2018 in Österreich gezählt, 2017 waren es noch 15,3 Millionen (und 2004 noch 19,4 Millionen). Deutschland verzeichnete mit 105,4 Millionen Besuchern das schlechteste Kinojahr seit 1992. Die Diskussion über Kinokrise und Filmförderung folgte in beiden Ländern auf dem Fuße.

Ist die Filmförderung falsch ausgerichtet?

Was daran bemerkenswert ist: In Österreich wünscht man sich mehr publikumsträchtige heimische Filme – bei einer Filmförderung, die stark auf künstlerischen Wert ausgerichtet ist. In Deutschland wiederum ist die Förderung massiv auf ein breites Publikum ausgerichtet – das Besucherergebnis ist das gleiche. Und jetzt?

International ist von einer Einnahmenkrise keine Spur. Auch 2018 brachte weltweit wieder ein Rekordjahr für die Kinos. In Großbritannien gab es das beste Kinojahr seit den 1970ern; und im EU-Raum lagen die Besuche mit 955 Millionen recht genau im Durchschnitt des vergangenen Jahrzehnts.