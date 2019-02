Armin Wolf rechnet in ORF-Fragen mit der Regierung ab

ORF-Anchor Armin Wolf ist am Donnerstagabend als Journalist des Jahres geehrt worden. Den Anlass nutzte der "ZiB2"-Moderator, mit dem Umgang der Politik mit dem ORF abzurechnen. Er warnte in seiner Rede vor einer "De-Facto-Verstaatlichung" des Unternehmens und kritisierte die Einmischung der Regierungsparteien in Personalangelegenheiten im Rundfunk.

Das Personal im ORF interessiere die Regierung ganz besonders, so Wolf. Das merke man daran, "dass in einem Jahr seit Dienstantritt der neuen Regierung der Chefredakteur abgelöst wurde, sämtliche Sendungsverantwortliche der 'Zeit im Bild' ausgetauscht worden sind und zwei neue Channel Manager installiert worden sind." Er habe "die begründete Vermutung, dass das zeitliche Zusammentreffen nicht in allen Fällen zufällig war".