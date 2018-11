Posten nach Parteibuch: "Die FPÖ holt gerade auf"

Ein SMS-Hoppala von Vizekanzler Heinz-Christian Strache hat eine Diskussion über die Besetzung von staatsnahen Spitzenjobs nach Parteibuch ausgelöst.

Strache hatte in seinem – falsch verschickten – SMS geschrieben: Das ÖVP-Finanzministerium plane die Verlagerung der Bankenaufsicht in die Finanzmarktaufsicht. Diese würde die Bestellung von vier Direktoren in der Nationalbank unterlaufen und laut Strache "unsere Macht dort schwächen". Der FPÖ-Chef weiter: "Wie sollen wir einen 4. Direktor argumentieren, wenn dieser keine Arbeit mehr hat? Sonst muss der zweite Direktor auch von uns sein."

Später kalmierte Strache auf Facebook, seine Überlegungen zeigten, "wie verantwortungsvoll wir mit den inhaltlich notwendigen Reformen (zukünftige Prüfkontrollaufgaben in der OeNB und FMA) und Personalentscheidungen umgehen". Dass Nationalbank-Posten "immer schon von der Regierung mit Experten besetzt wurden, ist ja wohl kein Geheimnis".

Politikwissenschaftler Laurenz Ennser-Jedenastik sagt im Gespräch mit dem KURIER, Österreich sei bei der Vergabe von Ämtern in staatsnahen Unternehmen und der Verwaltung stärker (partei-)politisiert als die meisten EU-Länder. "Die FPÖ war jahrzehntelang in dieser Hinsicht ein Lehrling, und die Großmeister waren Rot und Schwarz. Sie schließt aber gerade auf zu ihren Meistern. Die Freiheitlichen ziehen das mittlerweile genauso wie die beiden anderen Parteien durch", sagt Ennser-Jedenastik. Der Politologe von der Uni Wien hat in seiner Dissertation von 2012 die Postenbesetzungen in Kapitalgesellschaften mit mindestens 50 Prozent Bundesbeteiligung untersucht. Untersuchungszeitraum war 1995 bis 2010.