"Die Frau des Nobelpreisträgers": Glenn Close brilliert als verkappte Schriftstellerin

Man kennt diese öffentlichen Anlässe: Ein Mann tritt vor sein Publikum, nimmt einen Preis entgegen und bedankt sich dann bei seiner Frau, „ohne die das alles nicht möglich gewesen wäre“.

So auch der Nobelpreisträger Joe Castleman. Auch er will seiner Frau – „meiner Muse und der Liebe meines Lebens“ – für alles danken, was er mit ihrer Hilfe erreicht hat. Doch seine Frau verbittet sich das Lob des Ehemanns. Alles, wirklich alles, dürfe er bei seiner Dankesrede für den großen Preis sagen – nur das eine nicht: „Don’t thank me.“ Und das meint sie todernst.