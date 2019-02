Die Oscar-Gala ist in der Nacht auf Montag ab 0.55 Uhr auf ORFeins zu sehen

In der Kategorie beste Regie (natürlich ebenfalls ausschließlich Männer) treten Cuarón für „Roma“ ( Netflix) und Pawel Pawlikowski für „Cold War“ ( Amazon) gegeneinander an. Erstmals in dieser Kategorie ist Spike Lee nominiert: Er könnte als erster (!) schwarzer Regisseur den Oscar für beste Regie erhalten – es sei denn, Alfonso Cuarón spuckt ihm in die Suppe.

Zum siebenten Mal wurde sie für einen Oscar nominiert, nun könnte sie ihn gewinnen: Glenn Close (siehe Seite 35) für „Die Frau des Nobelpreisträgers“ erhält harte Konkurrenz von Olivia Colman als lesbische Königin in „The Favourite“. Als beste Nebendarstellerin könnte sich Regina King in Barry Jenkins’ „If Beale Street Could Talk“ durchsetzen. In ihrer Rolle als besorgte Mutter hinterließ sie in der Verfilmung des James-Baldwin-Romans starken Eindruck. sei