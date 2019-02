Oscars und viel Ärger: Selber schuld, Hollywood!

Die heutige Oscar-Nacht steht unter einem schlechten Stern. Der Druck ist hoch, die Stimmung angespannt. Die gesamte Filmindustrie befindet sich im Wandel und stellt den Vorstand der Oscar-Academy vor Schwierigkeiten, mit denen er bislang denkbar schlecht umging.

Eines der Hauptprobleme von Onkel Oscar besteht darin, dass er immer weniger an „Publikumsfilme“ vergeben wird. So ist beispielsweise nur eine Minderheit mit dem letztjährigen Oscar-Sieger, Guillermo del Toros Fischfilm „The Shape of Water“, vertraut. Fazit: Was die Masse sieht, wird nicht mit einem Oscar belohnt.