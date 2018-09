Doch kein Oscar für populären Film

Es wird 2019 doch keinen Oscar für den besten "populären Film" geben. Die Academy hat ihre Entscheidung für die neue Kategorie zurückgezogen und will zumindest 2019 den Preis nicht vergeben, berichtet die New York Times. Die Ankündigung, mit der die Preise wieder näher an das heranrücken sollten, was das Publikum auch wirklich anschaut, hatte für weitreichende Kritik in Hollywood gesorgt.