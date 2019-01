Filmkritik zu "Green Book": Feist im Feinripp

„Green Book“, der Film, verwendet das Erfolgskonzept von „Driving Miss Daisy“ – nur mit umgekehrten Vorzeichen: Diesmal sitzt ein Weißer am Steuer und ein Schwarzer auf der Chef-Bank. Komödienspezialist Peter Farrelly („Dumm und dümmer“) macht daraus ein umwerfendes Roadmovie.

Klar weiß man immer schon, was als nächstes passiert. Die beiden Männer werden sich auf ihrer Tour besser kennenlernen, Krisen durchlaufen und dann als ziemlich beste Freunde enden. So gesehen warten keine Überraschungen. Und ja, „Green Book“ ist einer jener liberalen (und versöhnlichen) Filme wie „Hidden Figures und „The Help“, die ein bisschen so tun, als wäre Rassismus ein Problem der Vergangenheit. Richtig weh tun sie niemandem (schon gar nicht ihrem weißen Publikum), und jegliche Form von Verstörung hält sich in engen Unterhaltungsgrenzen. Gleichzeitig ist „Green Book“ aber auch unglaublich vergnüglich, ein Feelgood-Movie, wie es im Buche steht.