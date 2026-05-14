Warum fünf Länder den 70. Song Contest boykottieren

Spanien, die Niederlande, Irland, Slowenien und Island boykottieren heuer den Eurovision Song Contest (ESC) von Wien - aus Protest gegen die Teilnahme Israels. Ihre Kritik richtet sich vorrangig an das Vorgehen des Landes im Gazastreifen nach dem Überfall der Hamas. Die ablehnende Haltung gegenüber militärischer Gewalt hat in einigen dieser Länder jedoch auch historische und gesellschaftliche Wurzeln. Ein Überblick über die Nahost-Politik der fünf Länder: Spanien Spanien zählt seit dem Beginn des durch den Hamas-Großangriff auf Israel ausgelösten Gazakriegs zu den härtesten Kritikern der israelischen Regierung. Premierminister Pedro Sánchez wirft Israel einen Völkermord im Gazastreifen vor. Im Juni 2024 schloss sich Spanien als erstes europäisches Land dem von Südafrika angestrengten Völkermordverfahren vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) gegen Israel an. Zudem verhängte die Regierung in Madrid Sanktionen - u.a. Einreiseverbote gegen zwei rechtsextreme israelische Minister - und berief ihre Botschafterin in Tel Aviv ab.

Das Parlament in Madrid stimmte 2014 für die Anerkennung Palästinas als eigenständiger Staat, die Regierung unter Sánchez vollzog den Schritt 2024 offiziell. Weiters fordert Spanien gemeinsam mit Irland, Slowenien und den Niederlanden, das Handelsabkommen zwischen der EU und Israel - genannt Assoziierungsabkommen - aufzulösen. Zentral für ihre Argumentation ist die Menschenrechtsklausel (Artikel 2) des Abkommens, welche besagt, dass die Zusammenarbeit auf der Achtung der Menschenrechte und demokratischen Grundsätzen beruhe. Außerdem hat Spanien die Importe aus illegalen israelischen Siedlungen gestoppt. Auch auf den US-israelischen Krieg mit dem Iran reagierte Spanien prompt: Innerhalb der ersten 24 Stunden des Krieges nannte Premier Sánchez die Angriffe eine Verletzung des internationalen Völkerrechts. Spanien verweigerte den USA infolge die Nutzung der Militärbasen Rota und Morón für Angriffe auf den Iran. "Wir sind ein souveräner Staat und wollen nicht an illegalen Kriegen beteiligt sein", so Premier Sánchez in einer Ansprache vor dem Unterhaus des Parlaments im März. Die entschiedene Haltung der spanischen Regierung führte auch immer wieder zu diplomatischen Spannungen mit Israel und den USA. Im März dieses Jahres drohte US-Präsident Donald Trump Spanien mit einem Handelsembargo. Ein großer Teil der spanischen Bevölkerung verurteilt Israels Vorgehen im Gazastreifen. Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2025 warfen rund 80 Prozent der Befragten Israel Völkermord vor. Etwa 60 Prozent sprachen sich zudem für einen unabhängigen palästinensischen Staat aus. Im September vergangenen Jahres führten die teils gewaltsamen Proteste Zehntausender pro-palästinensischer Demonstranten zum Abbruch des Radrennens La Vuelta - das drittgrößte Etappenrennen der Welt. Die Proteste richteten sich gegen die Teilnahme des israelischen Radteams. Die Anti-Kriegs-Haltung der Spanier ist stark von ihrer Geschichte geprägt. Besonders der Terroranschlag 2004 auf vier Pendlerzüge in Madrid durch Al-Kaida-Sympathisanten verstärkte die Ablehnung der Bevölkerung gegenüber Spaniens Beteiligung an internationalen Kriegen. Nach Massenprotesten zog Spanien 2004 seine Truppen aus dem Irak ab.

Irland Auch Irlands pro-palästinensische Haltung wird zum Teil mit der eigenen Geschichte begründet. Große Teile Irlands befanden sich 800 Jahre lang unter englischer beziehungsweise britischer Herrschaft. "Wir erkennen unsere eigene Geschichte in ihren Augen", meinte der 2024 zurückgetretene irische Premierminister Leo Varadkar. "Eine Geschichte von Vertreibung, Enteignung, infrage gestellter oder verweigerter nationaler Identität, gezwungene Emigration, Diskriminierung und jetzt auch Hunger." Im 19. Jahrhundert litt Irland unter der Großen Hungersnot, die durch die Kartoffelfäule verursacht wurde - eine Pflanzenkrankheit, die mehrere Jahre hinweg die Kartoffelernten vernichtete. Etwa eine Million Iren starben, eine weitere Million verließen infolge der Hungersnot das Land. Irland erklärte 1980 als erstes EU-Mitglied die Notwendigkeit eines unabhängigen palästinensischen Staates. Die offizielle Anerkennung erfolgte 2024, gemeinsam mit Spanien und Norwegen. Irland tritt entschlossen für eine Zweistaatenlösung ein. Auch hier lassen sich Parallelen zur eigenen Geschichte erkennen: Irland wurde 1921 geteilt. Slowenien In Slowenien profilierte sich Präsidentin Nataša Pirc Musar als eine der schärfsten Kritikerinnen von Israels Vorgehen in Gaza. Für ihre klare Verurteilung des dortigen Geschehens als Völkermord erntete sie im Mai 2025 im Europäischen Parlament Applaus. Im Juli letzten Jahres war Slowenien auch das erste europäische Land, das ein volles Waffenembargo gegen Israel verhängte. Spanien folgte dem slowenischen Beispiel. Die beiden Länder berufen sich dabei auf Artikel 6 des Waffenhandelsvertrags, wonach Vertragsstaaten den Transfer von konventionellen Waffen nicht genehmigen dürfen, wenn die Waffen zur Verwendung in einem Völkermord bestimmt sind. Slowenien erlangte erst 1991 Unabhängigkeit vom ehemaligen Jugoslawien. Die slowenische Soziologin Nika Kovač sah im Gespräch mit Al Jazeera auch darin den Grund, warum Slowenien Sympathien für Länder zeigt, die gerne unabhängig wären.

Neben dem Boykott des ESC verkündete der öffentlich-rechtliche Sender TV Slovenija, dieses Jahr den Song Contest nicht zu übertragen. Stattdessen werde der Sender die Filmreihe "Voices of Palestine" mit palästinensischen Dokumentar- und Spielfilmen zeigen. Allerdings wird erwartet, dass Slowenien seine Israel-Politik unter dem wahrscheinlichen künftigen Premier Janez Janša revidieren wird. Er hat gute Chancen, mit weiteren rechtsgerichteten Parteien das bisherige Mitte-Links-Kabinett abzulösen. Experten halten eine Rücknahme der Anerkennung Palästinas durch die neue Regierung für wahrscheinlich. Janša lehnte es auch als einer von wenigen slowenischen Spitzenpolitikern ab, Israel einen Völkermord im Gazastreifen zu attestieren. Schon die Mitte-Links-Regierung des scheidenden Premiers Robert Golob hatte ihre Position gegenüber Israel abgemildert. Ursprünglich wollte sie sich - wie auch die Niederlande und Irland - der Völkermord-Klage Südafrikas gegen Israel anschließen. Aufgrund von "Druck von außen" entschied sich die Regierung in Ljubljana im März aber doch dagegen. Hintergrund dürfte sein, dass viele der Cyberabwehrsysteme des Landes aus Israel stammen und daher eine Beteiligung an der Klage die nationale Sicherheit Sloweniens gefährden würde. Israel spielte auch eine Rolle im slowenischen Parlamentswahlkampf: Wenige Tage vor dem Urnengang am 22. März wurde bekannt, dass israelische Ex-Geheimdienstler hinter einer Schmutzkampagne gegen die Regierung standen. Wegen seiner Kontakte zu diesen Parteien geriet Oppositionsführer Janša im Wahlkampffinish in die Defensive und verspielte seinen großen Vorsprung. Ebenfalls ins Visier der boykottierenden Länder geraten sind die Importe aus illegalen israelischen Siedlungen. Spanien und Slowenien haben die Importe gestoppt. Der niederländische Minister für Justiz und Sicherheit, David van Weel, sagte im November 2025, es gebe noch keine Gesetzeslage für ein Verbot, aber es werde daran gearbeitet.

Niederlande Protest gegen Israels Vorgehen in Gaza scheint in den Niederlanden stärker aus der Zivilgesellschaft als aus der Politik zu kommen. Die niederländische Regierung entschied sich vergangenes Jahr dagegen, Palästina als Staat anzuerkennen. Nach dem Hamas-Terroranschlag vom 7. Oktober 2023 fanden große pro-palästinensische Demonstrationen statt. Gegen die Eröffnung des neuen Holocaust-Museums im März 2024 protestierten etwa mehrere Tausend Menschen lautstark. Im Umfeld eines Europa-League-Spiels zwischen den Fußballmannschaften Ajax Amsterdam und Maccabi Tel Aviv war es zu gewaltsamen Ausschreitungen und Attacken gegen israelische Fußballfans gekommen. Es gab mehrere Verletzte. Niederländische Beamte protestieren seit 2023 regelmäßig gegen ihre Regierung und deren weitere Unterstützung Israels. Die ehemalige Diplomatin Angelique Eijpe reichte deswegen sogar ihre Kündigung ein: "Angesichts der niederländischen Politik in Bezug auf Gaza konnte ich nicht länger Teil der Organisation sein, weil es weder mit meiner persönlichen noch mit meiner beruflichen Integrität vereinbar war, dort weiterzuarbeiten." Als Grund für den diesjährigen Boykott des ESC gab der niederländische Sender Avrotros unter anderem das humanitäre Leid im Gazastreifen sowie die Besorgnis über die unabhängige Berichterstattung und die zahlreichen Opfer unter Journalisten an. Trotz des Boykotts richtete Amsterdam am 11. April eine der ESC-Pre-Partys aus. 27 der 35 Künstler und Künstlerinnen nahmen teil. Der diesjährige israelische ESC-Teilnehmer Noam Bettan blieb dem Event fern. Island Island zog als letztes der fünf boykottierenden Länder seine Teilnahme nur Stunden vor der von der EBU (European Broadcasting Union) gesetzten Deadline im Dezember 2025 zurück. Der Generaldirektor der isländischen Rundfunkanstalt RÚV dazu: "Aus der öffentlichen Debatte in diesem Land und der Reaktion auf die Entscheidung der EBU (...) geht klar hervor, dass es weder Freude noch Frieden hinsichtlich der Teilnahme von RÚV geben wird." Auch 2019 forderte eine Petition den ESC-Boykott Islands. Damals richtete Israel den Song Contest aus. Die isländische Band Hatari nahm trotzdem teil, sorgte aber für Furore, weil sie bei der finalen Punktevergabe Schals mit der palästinensischen Flagge in die Kamera hielten. Der isländische Sender RÚV wurde daraufhin von der EBU abgestraft. Island erkannte die Souveränität von Palästina 2011 an und setzt sich für eine Zwei-Staaten-Lösung ein. Der Inselstaat ist ein verlässlicher Partner für UNRWA - das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten. 2023 unterzeichneten Island und UNRWA ein mehrjähriges Abkommen für die Unterstützung palästinensischer Flüchtlinge. Island gehört zu den Ländern mit den höchsten Pro-Kopf-Beiträgen an das Hilfswerk. 2025 warnte Islands Außenministerin Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir vor der UN-Generalversammlung vor einer "ethnischen Säuberung" in Gaza und verurteilte Israels Vorgehen als "grausam", "unmenschlich" und "illegal".

Die besten Bilder rund um den Song Contest 2026 in Wien:

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Litauen / 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © corinne_cumming_ebu Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski und der australische Sänger Go-Jo am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Finnland / 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / HANNIBAL HANSCHKE "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / GEORG HOCHMUTH Cosmo (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Joe Klamar Seit Wochen wurde fleißigst und mit Hochdruck daran gearbeitet, die Wiener Stadthalle ESC-tauglich zu machen. Immerhin wird Anfang Mai (fast) die gesamte Welt ein kritisches Auge darauf haben. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/ROLAND SCHLAGER Norwegens ESC-Starter Jonas Lovv entdeckt sie süßen Verführungen Österreichs. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Roman Zach-Kiesling Cosmó hat in den vergangenen Wochen unzählige Interviews gegeben – natürlich auch für den ORF. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Roman Zach-Kiesling Der 19-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Benjamin Gedeon heißt, hat auch im größten ESC-Stress seine gute Laune nicht verloren. "Ich will Österreich stolz machen", sagte er im KURIER-Gespräch. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Aufbau des "Eurovision Village" am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Leonhard Foeger Bundespräsident Alexander Van der Bellen lud am 21. April ehemalige österreichische Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein. Darunter natürlich auch Vorjahressieger JJ und 2026-Starter Cosmo. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Leonhard Foeger Bundespräsident Alexander Van der Bellen lud am 21. April ehemalige österreichische Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Leonhard Foeger Cosmo ist stolz, beim ORF-Vorentscheid "Vienna Calling" als Sieger hervorgegangen zu sein. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Leonhard Foeger Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen drückt ESC-Starter Cosmo die Daumen. Ob auch er schon den Tanzschein gemacht (und bekommen) hat? Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Roman Zach-Kiesling Cosmo und sein blauer Stern begleiteten den Umbau der Stadthalle von Beginn an Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/HANS KLAUS TECHT Cosmo feiert mit Fans Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/HANS KLAUS TECHT Cosmo wurde sogar eine eigene Straßenbahnfahrt gewidmet. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den ESC sind groß. Auch Cobra-Beamte werden rund um die Uhr im Einsatz sein. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HANS KLAUS TECHT Cosmo mit dem offiziellen ESC-Maskottchen Auri. Die flauschige Fantasiegestalt soll ein Symbol für Zusammenhalt, Kreativität und die Kraft gemeinsamer Erlebnisse darstellen. Als dynamischer Botschafter von Wien 2026 soll Auri Delegationen und Fans aus aller Welt in der österreichischen Hauptstadt willkommen heißen und Offenheit, Respekt und die Freude am Miteinander vermitteln. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF Die ESC-Bühne in der Wiener Stadthalle Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF Victoria Swarovski und Michael Ostrowski moderieren den 70. Eurovision Song Contest Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Christian Öser Cosmo überwachte mit strengem Blick den Aufbau der ESC-Bühne in der Wiener Stadthalle. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/London Eurovision Party/Marc Mingels Die Arbeit für die ESC-Kandidaten beginnt schon Wochen vor der eigentlichen TV-Show. Im Rahmen einer internationalen Promotour wird der Song vorgestellt und innerhalb der ESC-Community Stimmung gemacht. So zeichnet sich schon vorab meist ab, wer in diesem Jahr bei den Fans besonders gut ankommt – und wer nicht. Hier tritt Cosmo in London mit seinem Song "Tanzschein" auf. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/London Eurovision Party/Marc Mingels Cosmo stellt in einem Londoner Club seinen ESC-Song "Tanzschein" vor. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/NEP/Cato Ingebrigtsen Mit der Nordic Eurovision Party in Oslo feierte COSMÓ am 21. März seine erste Pre-Party zum 70. Eurovision Song Contest in Wien und performte seinen Song „Tanzschein“ vor internationalem Publikum Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/NEP/Cato Ingebrigtsen Noch einmal Cosmo auf der Bühne in Oslo. Weil es so viel Stimmung macht. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Klaus Titzer Auch beim Vienna City Marathon am 19. April war ESC-Maskottchen Auri vor Ort und sorgte bei den Teilnehmern für emotionale (und humorvolle) Unterstützung. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF / Hans Leitner Am 27. April 2026, leitet die größte Drohnenshow Österreichs die ESC-Saison ein. 3.000 Drohnen zeichnen unter anderem Bilder der drei österreichischen ESC-Sieger Udo Jürgens, Conchita Wurst und JJ in den Himmel über dem Schloss Schönbrunn. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / GEORG HOCHMUTH Sicherheit steht beim ESC in Wien an oberster Stelle Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU SIMÓN (Armenien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU SIMÓN (Armenien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU Delta Goodrem (Australien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU ESSYLA (Belgien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU LELEK (Kroatien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Daniel Zizka (Tschechien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU Søren Torpegaard (Dänemark) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU COSMÓ (Österreich) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU COSMÓ (Österreich) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU COSMÓ (Österreich) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU Sarah Engels (Deutschland) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU Sarah Engels (Deutschland) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Linda Lampenius und Pete Parkkonen (Finnland) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU Monroe (Frankreich) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU Bzikebi (Georgien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Akylas (Griechenland) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Sal Da Vinci (Italien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU Lion Ceccah (Litauen) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU Satoshi (Luxemburg) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Tamara Živković (Montenegro) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU JONAS LOVV (Norwegen) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU ALICJA (Polen) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © während der ersten Bühnenprobe Alexandra Căpitănescu (Rumänien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU LAVINA (Serbien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU FELICIA (Schweden) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU LOOK MUM NO COMPUTER (Großbritannien) während der ersten Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / GEORG HOCHMUTH Senhit (San Marino) mit Boy George am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / MAX SLOVENCIK "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / MAX SLOVENCIK Cosmó (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / MAX SLOVENCIK Cosmó (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / MAX SLOVENCIK "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / HANNIBAL HANSCHKE "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Lisa Leutner "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / HANNIBAL HANSCHKE "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / HANNIBAL HANSCHKE "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / HANNIBAL HANSCHKE "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / HANNIBAL HANSCHKE "Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HANS KLAUS TECHT Daniel Zizka (Tschechien) am Montag, 11. Mai 2026, im Rahmen der Eurovision Song Contest (ESC)-Veranstaltung: Auftakt "Eurofan House - Treffpunkt für Fans, Acts und Community" im Wien Museum. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/ROLAND SCHLAGER Teilnehmende im Rahmen eines "Eurovision Song Contest-Sing-Along“ vor der Wiener Volksoper am Montag, 11. Mai 2026. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / MAX SLOVENCIK Übersicht des Praterdomes am Montag, 11. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: Eröffnung "EuroClub Vienna" im Praterdome in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Tobias SCHWARZ Der serbische Sänger Luka Arandelovic von der Metal-Band Lavina, der Serbien mit dem Lied „Kraj Mene“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle am 11. Mai 2026. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Tobias SCHWARZ Die polnische Sängerin Alicja Szemplinska, auch bekannt als Alicja, die Polen mit dem Lied „Pray“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien am 11. Mai 2026. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Bzikebi (Georgien) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Sarah Engels (Deutschland) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Tobias SCHWARZ Der litauische Sänger Lion Ceccah, der Litauen mit dem Lied 'Solo Quiero Mas' vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Noam Bettan (Israel) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Tamara Živković (Montenegro) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Victoria Swarovski am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Akylas (Griechenland) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / HELMUT FOHRINGER Artisten während einer Aufführung am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Tobias SCHWARZ Linda Lampenius, die Finnland mit dem Lied „Liekinheitin“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Tobias SCHWARZ Die österreichischen Moderatoren Victoria Swarovski und Michael Ostrowski aud der Bühne zur Generalprobe für das erste Halbfinale. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/HELMUT FOHRINGER Vicky Leandros am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/HELMUT FOHRINGER Das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Tobias SCHWARZ Die finnische Sängerin Linda Lampenius, die Finnland mit dem Lied 'Liekinheitin' vertritt, tritt während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026 auf. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / dpa Vicky Leandros tritt beim 1. Halbfinale auf. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Zuschauer und Fans warten auf den Einlass am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Finnland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Finnland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/ORF/Roman Zach-Kiesling Vicky Leandros bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/ORF/Roman Zach-Kiesling San Marino bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Italien bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/ORF/Roman Zach-Kiesling Moderator Michael Ostrowski bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Vicky Leandros bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Eine palästinensische Fahne aufgenommen am Dienstag, 12. Mai 2026, an einem Gebäude neben der Stadthalle anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Estland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Estland bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Montenegro bei der Generalprobe zum 1. Halbinale des ESC Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Daniel Žižka (Tschechien) mit "Crossroads" bei der Bühnenprobe Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/ROLAND SCHLAGER Das Haus am Gürtel lud zum „Sing Along“ Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Senhit feat. Boy George (San Marino) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Sarah Engels (Deutschland) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Satoshi (Moldau) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Public Viewing des 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Cosmo beim Public Viewing des 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Zuschauer beim Einlass des 1. Halbfinales Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Tobias SCHWARZ Israel-Fans schwenken Fahnen vor dem ersten Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich am 12. Mai 2026. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / AFP / Tobias SCHWARZ Maskottchen Auri steht vor dem ersten Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 12. Mai 2026 auf der Bühne. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Linda Lampenius x Pete Parkkonen (Finnland) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur ESSYLA (Belgien) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Sarah Engels (Deutschland) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Noam Bettan (Israel) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Sal Da Vinci (Italien) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Satoshi (Moldau) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur LAVINA (Serbien) am Dienstag, 12. Mai 2026, anlässlich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Erstes Halbfinale / Finnland Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Erstes Halbfinale / Moldau Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Erstes Halbfinale / Finnland Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Erstes Halbfinale / Litauen Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Public Viewing des 1. Halbfinales am Rathausplatz Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Erstes Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Public Viewing des 1. Halbfinales am Rathausplatz Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Erstes Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Serbien / 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Serbien / 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur San Marino / 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur San Marino / 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Lisa Leutner Israel / Erstes Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Israel / Erstes Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Public Viewing des 1. Halbfinales am Rathausplatz Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Public Viewing des 1. Halbfinales am Rathausplatz Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Finnland / 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Finnland / 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Griechenland / 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Kroatien / 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Portugal / 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Moldau / 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Schweden / 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sarah Louise Bennett / EBU Montenegro / 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alma Bengtson/EBU Moldau / 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Corinne Cumming/EBU Kroatien / 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © corinne_cumming_ebu Belgien / 1. 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Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © alma-bengtsson_ebu Italien / 1. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / Georg Hochmuth Das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski und ESC-Maskottchen Auri. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA / Helmut Fohringer Das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski am Mittwoch, 13. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 2. Halbfinale. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Generalprobe zum 2. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Generalprobe zum 2. Halbfinale Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Moderatoren Swarovski und Ostrowski während der Generalprobe zum 2. Halbfinale