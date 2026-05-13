"Stop Genocide!": Zwischenfall bei Israels ESC-Halbfinalauftritt

Während Israels erstem Halbfinaleinsatz beim 70. Eurovision Song Contest von Wien am Dienstagabend ist es zu einem Zwischenfall gekommen.

Demnach war auch in der Fernsehübertragung vor und während des Auftritts von Noam Bettan ein Zwischenrufer mit der Parole "Stop Genocide!" zu hören. "Die Person wurde später, nach weiterem Störverhalten und mehrmaligem Auffordern, dies zu unterlassen, aus der Halle gebracht", heißt es in einem Statement des ORF und der Rundfunkunion EBU.