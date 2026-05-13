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Kultur

"Stop Genocide!": Zwischenfall bei Israels ESC-Halbfinalauftritt

Der Zwischenruf war auch in der TV-Übertragung zu hören. Die Person wurde der Halle verwiesen.
13.05.2026, 09:26

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Ein Mann in dunkler Lederkleidung singt auf einer Bühne vor einem großen, beleuchteten Publikum.

Während Israels erstem Halbfinaleinsatz beim 70. Eurovision Song Contest von Wien am Dienstagabend ist es zu einem Zwischenfall gekommen. 

Demnach war auch in der Fernsehübertragung vor und während des Auftritts von Noam Bettan ein Zwischenrufer mit der Parole "Stop Genocide!" zu hören. "Die Person wurde später, nach weiterem Störverhalten und mehrmaligem Auffordern, dies zu unterlassen, aus der Halle gebracht", heißt es in einem Statement des ORF und der Rundfunkunion EBU.

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Der ORF überträgt einen ungefilterten Audiofeed aus der Halle, und die betreffende Person habe sich in der direkten Nähe eines Mikrofons befunden. Dabei war der Zwischenrufer nicht der Einzige, der das ESC-Venue während des 1. Halbfinales verlassen musste. "Drei weitere Personen wurden ebenfalls wegen störenden Verhaltens und Nicht-Einhaltens der Hausordnung der Halle verwiesen", heißt es weiters.

"Stop Genocide!": Zwischenfall bei Israels ESC-Halbfinalauftritt

1 Moldau: Satoshi

Im Finale.

"Stop Genocide!": Zwischenfall bei Israels ESC-Halbfinalauftritt

2 Schweden: Felicia

Im Finale.

"Stop Genocide!": Zwischenfall bei Israels ESC-Halbfinalauftritt

3 Kroatien: Lelek

Im Finale.

esc

4 Griechenland: Akylas

Im Finale.

"Stop Genocide!": Zwischenfall bei Israels ESC-Halbfinalauftritt

5 Portugal: Bandidos do Cante

Im ersten Halbfinale ausgeschieden.

"Stop Genocide!": Zwischenfall bei Israels ESC-Halbfinalauftritt

6 Georgien: Bzikebi

Im ersten Halbfinale ausgeschieden.

Zwei Künstler auf einer Bühne mit buntem Konfetti, eine Frau spielt Geige, ein Mann singt, im Hintergrund leuchtende Lichter.

7 Finnland: Linda Lampenius & Pete Parkkonen

Im Finale.

"Stop Genocide!": Zwischenfall bei Israels ESC-Halbfinalauftritt

8 Montenegro: Tamara Živković

Im ersten Halbfinale ausgeschieden.

"Stop Genocide!": Zwischenfall bei Israels ESC-Halbfinalauftritt

9 Estland: Vanilla Ninja

Im ersten Halbfinale ausgeschieden.

"Stop Genocide!": Zwischenfall bei Israels ESC-Halbfinalauftritt

10 Israel: Noam Bettan

Im Finale.

"Stop Genocide!": Zwischenfall bei Israels ESC-Halbfinalauftritt

11 Belgien: Essyla

Im Finale.

"Stop Genocide!": Zwischenfall bei Israels ESC-Halbfinalauftritt

12 Litauen: Lion Ceccah

Im Finale.

"Stop Genocide!": Zwischenfall bei Israels ESC-Halbfinalauftritt

13 San Marino: Senhit

Im ersten Halbfinale ausgeschieden.

"Stop Genocide!": Zwischenfall bei Israels ESC-Halbfinalauftritt

14 Polen: Alicja

Im Finale.

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15 Serbien: Lavina

Im Finale.

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Agenturen, msim  | 

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