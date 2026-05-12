70. Song Contest: Großdemo am Samstag gegen "Terrorstaat" Israel

Wenige Tage vor dem Finale des Eurovision Song Contests haben die Organisatoren der Protest-Aktionen erneut den Ausschluss von Israel aus dem Event gefordert. "Keine Bühne für den Völkermord", hieß es am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Wien. Der Ausschluss wäre ein symbolisches Zeichen dafür, dass sich der "Apartheid- und Terrorstaat" Israel mit seinem Vorgehen in Gaza abseits der friedliebenden Länder-Familie stellt, sagte der britische Filmemacher Haim Bresheeth.

Bresheeth meinte, dass Israel mit Gaza eine Stadt in der Größenordnung von Wien zerstört und einen Genozid an der palästinensischen Bevölkerung begangen habe. Es gäbe "kein Wasser, keine Schulen und keine Krankenhäuser" mehr. Israel würde aber verhindern, dass über diese katastrophalen Zustände medial berichtet wird - so seien in den vergangenen Jahren bis zu 300 Journalistinnen und Journalisten getötet worden, so Bresheeth.

Laut Pressefreiheitsindex von Reporter ohne Grenzen (RSF) sind seit Oktober 2023 mehr als 220 Medienschaffende in Gaza von der israelischen Armee getötet worden, davon mindestens 70 im Rahmen ihrer Arbeit.