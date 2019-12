Darf man überhaupt noch auf Reisen gehen?

Wie schön wir es in Österreich haben, ist mir einmal mehr bewusst geworden, als ich das Felix-Wirtshausfestival besucht habe. Sogar im kalten April hat mich die Seenlandschaft des Salzkammerguts verzaubert. Davon, dass Albanien eine gute Alternative zu Griechenland oder Italien ist, konnte ich mich selbst überzeugen. Der Zauber des südlichen Afrikas hat mich wieder gepackt und nicht mehr losgelassen. Und ich durfte erstmals in eine völlig andere Welt namens Japan eintauchen und war überrascht, wie sehr sich die Gesellschaft immer noch von anderen asiatischen Ländern unterscheidet. Das ist ja das Schöne am Reisen, man wird immer wieder aufs Neue überrascht und wächst mit jedem neuen Eindruck und jeder neuen Erfahrung ein bisschen.

Nein, das Reisen aufzugeben, ist kein Option.