Albanien im Reise-Check: charmant unperfekt

Anreise

Direktflug nach Korfu ab Wien immer Di, Do, Sa und im August auch Mi, ab Salzburg immer am So und ab Linz am Fr. Weiter mit der Fähre in ca. 40 Minuten nach Saranda

Preisniveau

Günstig. (100 Albanische Lek sind ca. 82 Cent), Espresso in einem Strand-Restaurant ca. 100 Lek, Cola und lokales Bier 200 Lek. Muscheln 500 Lek, Calamari fritti 900 Lek, gegrillter Barsch 4000 Lek.

Preisbeispiel

1 Woche N/F im 3,5*- Jaroal Hotel in Saranda inkl. Flug ab/bis Wien via Korfu, Transfers/Fähre nach Saranda bei Anreise z. B. am 27.8.2019: ab 547 €/ Person im DZ. Info: Tel. 01 /580 99 580, billareisen.at

Buchtipp

Neuer Albanien-Guide im Trescherverlag, 19,95 Euro