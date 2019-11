Warum in Pisa nicht der Schiefe Turm die größte Attraktion ist

Pisa ist zum Schießen. Auch zum Fotoschießen. Die meisten zielen ganz klassisch auf den Turm in Schräglage. Das ist aber schon fast langweilig, denn die anderen fotografieren ihre Liebsten dabei, wie sie im Spiel mit Perspektive und dem entsprechenden Abstand den 56 Meter hohen Glockenturm aus weißem Marmor geraderücken, stützen, stürzen oder umarmen. Das originelle Urlaubsfoto eben. Ist man als unbeteiligter Betrachter dieser Szene aber nicht auf Ideallinie, schaut das alles nur zum Schreien aus.

Köstlich, wie die Touristen reihenweise in verrenkten Posen auf der Piazza dei Miracoli, also Platz der Wunder, stehen und sich „einweisen“ lassen. Ich wunder mich auch. Und wenn ich mir das so anschaue, muss ich sagen: Danke, auf dieses Foto verzichte ich.