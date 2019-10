Hände hoch und Kamera fallen lassen!

In Amerika gibt es den Spruch „Picture or it didn’t happen“ – heißt so viel wie, ohne Beweisfoto glaube ich dir gar nix. Der Spruch hat auch die Welt des Reisens erreicht. Das Resultat: Horden von Reisegruppen steigen aus Bussen, pilgern in diesen Horden zum besten Fotopunkt – der Guide hat ihn im Bus schon genau erklärt –, kämpfen ohne Rücksicht auf andere um den besten Platz fürs Foto, drücken zur Sicherheit gleich 20-mal ab und rennen mit Scheuklappen wieder zum Bus zurück. Dabei wirkt es teilweise, als hätten sie den Ausblick, die Sehenswürdigkeit nur durch ihre Handys oder ihre Kameras betrachtet. Absurd.