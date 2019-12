Wo Sie das schönste Häusl von Panama finden

Serviert werden den Tagesausflüglern Meeresfrüchte und Fische. Das Highlight der Karte ist der Hummer – frischgefangen und zum wohlfeilen Preis. Mit Papier- statt feiner Stoffserviette und Brett und Stein statt Hummerzange, um zum zarten Fleisch in den Scheren zu gelangen. Und mit Bikini und Badehose statt Abendkleid und Anzug.

Die Reste der Teller wandern wieder ins Wasser und erzeugen helle Freude bei Zusehern am Steg und den Schnorchlern, locken sie doch ganze Fischschwärme an, die mehr Wellen schlagen als die See.