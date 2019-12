Der Kälte entfliehen: 10 Urlaubsländer mit den meisten Sonnenstunden

Dubai – bis zu 8 Sonnenstunden pro Tag

Wer eine Garantie für sonnenreiche Tage in seinem Urlaub haben möchte, der reist am besten in die größte Metropole der Vereinigten Arabischen Emirate. Denn in Dubai können Reisende selbst im Winter mit durchschnittlich acht Stunden Sonne pro Tag rechnen. Im Meer baden, eine Wüstensafari unternehmen oder Palm Island besuchen, in Dubai ist das im Dezember deutlich angenehmer als im Sommer, in dem es fast zu heiß ist um sich draußen zu bewegen.