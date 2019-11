Surinam – Wo liegt das schnell noch mal?

Viermal Indonesien und dreimal Afrika: So lautete das Ergebnis einer nicht repräsentativen Umfrage unter Freunden, wo denn auf dem Globus Surinam liege. Alle falsch! Nur die drei Fußballer unter den zehn Befragten wussten es: Surinam ist das kleinste unabhängige Land in Südamerika – und die Heimat von Ruud Gullit, Frank Rijkaard oder Clarence Seedorf, um nur drei zu nennen, die in den Niederlanden zu Weltklassespielern reiften.

„Oh ja!“, sagt der Gärtner im „Bergendal Resort“ am Surinam River. „Mein Neffe kam früher ein Mal pro Jahr aus Paramaribo zu Besuch. Ich bin der Onkel von Clarence Seedorf!“ Der Gärtner heißt Karl und sieht mit seinen Rastalocken aus wie ein Karibe. Der Hindu Bysai sagt dagegen, seine Familie lebe schon seit Generationen in Surinam. Woher sie aus Indien kämen, wisse er nicht. Aber er weiß, dass seine eiskalte Trinkkokosnuss am Straßenrand 2,50 Surinam-Dollar kostet, etwa 50 Euro-Cent. Fu Lin hingegen ist einer der vielen Chinesen, die ein Lebensmittelgeschäft führen und Wayan, wie in Indonesien traditionell die Erstgeborenen heißen, nimmt in seinem Warung die Bestellung für ein Nasi Goreng auf.