Zauberhaftes Winterwonderland: Fünf Seen, die zu Eis erstarren

Gerade wir Österreicher lieben ja Seen, dass sie nicht nur im Sommer zum Seen-Suchtsziel werden müssen, zeigt eine Übersicht von Indie Campers. Der Vermieter von modernen Campervans plädiert auch in der kalten Jahreszeit das Wohnmobil an den See zu stellen und zeigt fünf Orte mit Winterwonderland-Charakter.

Lac de Joux - Kanton Waadt, Schweiz

Der See im Hochland des Valleé de Joux liegt im Westen der Schweiz auf einer Höhe von 1.004 Metern über dem Meeresspiegel. Die unberührte Schönheit der Natur lockt jedes Jahr unzählige Besucher, die die atemberaubende Landschaft bestaunen wollen. Um die Winterzeit, wenn die Temperaturen fallen, verwandeln sich die Schweizer Weiten samt See in ein weißes Traumland. Der See gefriert zu einem Paradies für Eisläufer und die verschneiten Berge bieten Skiläufern, Rodlern und Snowboardern tolle Möglichkeiten zum Ausleben eines Wintersporttraums.