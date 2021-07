Advent im "Kripperl der Steiermark"

Traditionelles Handwerk, regionale Schmankerl und Bastelarbeiten werden angeboten. Der Pürgger Advent kommt ohne Stände und Beschallung aus. Stimmungsvoll kann so das einzigartige Ambiente wirken. Der Ort ist von einem besonderen Zauber erfüllt, wenn sich an den ersten beiden Adventwochenenden alle vorweihnachtlich geschmückten Häuser den Besuchern öffnen und Pürgg im Sinne von Peter Rosegger, zu einer wahren Krippe machen.

An den Holzzäunen stecken Reisigbüschel und Mispelzweige. Der Schnee knirscht unter den Füßen, es ist kalt. Man spaziert vorbei am Gemischtwarenladen, das Schild über dem Eingang könnte aus Großmutters Zeiten stammen. Der eckige Turm der Pfarrkirche kommt näher. Das Tor am Westportal trägt zur Abwehr böser Geister Spiralen aus Schmiedeeisen. Über eine Brücke ist die Kirche mit dem Pfarrhof verbunden, damit Hochwürden auch in den strengen obersteirischen Wintern trockenen Fußes ins Gotteshaus gelangen konnte.

Der Pfarrhof war wahrscheinlich einst Teil der Burg Grauscharn, die auf dieser Anhöhe als Pfalzburg für Markgraf Ottokar III. diente und der Herrschaftsmittelpunkt für die Grafschaft Ennstal.