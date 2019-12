Skifahren in Zermatt: Über allem schwebt das Matterhorn

Haupt-Skiberg ist das Kleine Matterhorn; über den Theodul-Gletscher (Sommer-Skigebiet) und das Plateau Rosa Testa Grigia geht es weiter bis ins italienische Cervinia. Im oberen Bereich (speziell am Gletscher) und auf der italienischen Seite dominieren einfachere Pisten. Die Abfahrten in den unteren Etagen und auf den „Nebenschauplätzen“ Rothorn sowie Gornergrat sind anspruchsvoller. Uns gefällt es am Rothorn am besten.

In Zermatt kommt der nimmermüde Pistenfreak nahezu rund um die Uhr auf seine Kosten – nicht nur bei „First Track“, sondern auch bei der „Mondscheinfaszination“ am Gornergrat (Termine 2020: 10. Jänner., 8. Februar und 8. März). Um Punkt 19.24 Uhr ruckelt die Gornergrat-Bahn (die ein wenig an die Straßenbahn am Wiener Ring erinnert) los, voll besetzt mit Skifahrern und „Fußvolk“. Während der Zug höher und höher klettert, leuchtet westlich die „Pyramide Gottes“ im gedämpften Licht des Vollmondes. Nach einem deftigen Käse-Fondue im Kulmhotel Gornergrat (3.100 m), sammelt sich um Punkt 22 Uhr die Skifahrer-Gruppe, um – begleitet von Skilehrern – die nächtliche Abfahrt im Mondlicht und unter Tausenden funkelnden Sternen bis zur Riffelalp (2.211 m) in Angriff zu nehmen. Skifahrerträume werden wahr.