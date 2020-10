Zu den Totengedenktagen: Bilderbuch "Opa und der fliegende Hund"

Täglich hat Karla ihren Opa getroffen. Meist auf der Bank vor dem Haus unter einem Baum. Traurig schaut sie zu dieser Bank. Opa ist nicht da. Kommt auch nie wieder.

Eines Tages sitzt da ein großer Hund. Irgendwie erinnert der sie an den verstorbenen Großvater – von seinem Blick her und wie er bellt, wo Opa bei einem Spiel Zahlen gesagt hat. …

Nein, der Hund wird in dem Bilderbuch von Anna Lott (Geschichte) und Anja Grote (Bilder) „Opa und der fliegende Hund“ nicht zum Großvater-Ersatz. Der soll ja auch nicht ersetzt werden.