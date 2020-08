Kinder machen Bücher: Von Fantasie- und echten Donau-Drachen

Nah am Wasser der Donau, vielleicht zehn Minuten zu Fuß von der U6-Station Neue Donau in Richtung Brigittenauer Brücke kannst du an einigen Sonntagen um die Mittagszeit unter einem hohen Zeltdach auf und vor einer Bretterbühne dein eigenes kleines Büchlein zeichnen, malen, kleben – und dir dabei eigene Geschichten ausdenken.

Kinderbuchwelt und Asagan – eine Serie von Geschichts-/Geschichten-Büchern laden noch an drei Sonntagen (9. und 30. August sowie 20. September – siehe Infos) zu entspanntem Büchlein-Machen nah an der Donau ein. Der Kinder-KURIER war bei der Premiere am 2. August dabei und durfte Kindern und Jugendlichen dabei auf die Finger schauen, sie bei ihrem Tun fotografieren und Fragen stellen.