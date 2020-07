Kinder tischlern Abenteuerspielplatz für Meerschweinchen

Lkw, Segelboot

Lea holt einen Holz-LKW und eine Art Diwan herbei, die sie auch schon bunt angemalt hat. Sie und Lucia haben übrigens auch Torten – nein nicht gebacken, sondern aus Holz gebaut – mehrstöckig und „ewig“ haltbar ;)

Die kleineren fertigen Werkstücke legen die Kinder und Jugendlichen auf einem Regal ungefähr in der Mitte des Raumes ab. Hier zeigt uns Wicki (8) sein Kunstwerk: Ein Segelboot. Das hat er in einen Schachteldeckel gestellt. Davor hat er diese mit blauen Kügelchen, die er geformt und bemalt hatte, ausgelegt. Schaut somit aus, als würde das Boot auf Wellen schwimmen. „Ich hab ein Segelboot gebaut, weil ich normalerweise oft am Meer oder an einem Fluss bin und mir gedacht habe, dort könnte ich das Boot dann wirklich schwimmen lassen“, schildert er die Gründe für seine Wahl, so eine Werkstück anzufertigen. „Außerdem hab ich da in einer Kiste auch noch Muscheln gefunden und zeigt auf weitere Objekte in seinem Kusntwerk.