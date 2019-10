Wenn die Spielerin ihre Füße in Figuren verwandelt

Experimentiert

Während ihres Studiums (Pantomime und Figurentheater in Erlangen in den 90er Jahren) hat sie wie sie nach dem genannten Stück im WuK erzählt, mit Masken auf Händen und Füßen herumexperimentiert. Und kam aufs Fußtheater. Trotz dieses Alleinstellungsmerkmals machte sie auch noch eine Ausbildung zur Regisseurin und hat mittlerweile mehr als fünf Dutzend Stücke an verschiedensten Stadttheater inszeniert.