Bringt viel – auch für die Schule: Theater

Reinarbeiten

In die Rolle des Buhmanns Emmanuel, der am liebsten hätte, wenn Simpel möglichst bald aus der WG verschwindet, schlüpft Nikolaus Burger. „Alle mögen den nicht, das ist nicht angenehm“, so der Darsteller, „aber es ist ein schöner Anspruch, sich in so eine Rolle reinzuarbeiten, auch diese Perspektive zu zeigen“. Die es im echten Leben sicher – und das gar nicht zu wenig – gibt.

Isabella Kozussek, die mit Beatrice und Frau Monschein eher kleinere Rollen übertragen bekommen hat, findet „das nicht so schlimm, auch diese Rollen sind Herausforderungen“.

Das Reinversetzen in andere Rollen, lernen diese auf der Bühne auch zu verkörpern, bringt gerade auch für jene, die nicht schon von kleinst auf sozusagen Drama-Queens und -Kings sind, viel. Auch für den schulischen Alltag: Bewusst sich mit Sprache – aber auch Themen und Rollen, also intensiv mit Inhalten - auseinandersetzen, vor anderen reden und auftreten können, was nicht zuletzt das Selbstvertrauen und -bewusstsein stärkt…