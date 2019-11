Kreativer, witziger Ausbruch aus dem Gefängnis eigener Ängste

Ann - gssst

Natürlich siegt bei der Schauspielerin bald einmal die Neugier. Sie kommt aus dem Zelt heraus, ist aber natürlich nicht (all) ihre Ängste los. Sie spielt mit den Kisten und Schachteln. In diesen findet sie unterschiedlichste Ängste, nähert sich diesen an, schaut ihnen in die Augen. Diese Ängste sind alle sozusagen personifiziert. Dabei handelt es sich jeweils um ziemlich schräge Figuren – aus Garten- und anderen Gegenständen – vom Küberl über Gießkannen bis zum kleinen Rechen, allesamt oft in Kombinationen mit bunten Garten-Gummihandschuhen. Und natürlich Kugelaugen.

Im Umgang mit der einen oder anderen „gssssst“ - als Gegenstück zu ihrem Namen „Ann“ - findet die menschliche Hauptfigur Hilfsmittel, die sie einer großen Tasche sammelt. Als erstes fällt ihr eine tragbare per Knopfdruck einzuschaltende Lampe in die Hände, die somit zur Taschen-Lampe im wahrsten Sinn des Wortes wird.