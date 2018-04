Ver-raucht nicht unsere Zeit!

Hier ist nicht nur Momo ein Kind, in dem Fall sind es sogar zwei, die gemeinsam wie unterschiedliche Zwillinge, als Hauptfigur in dem Stück nach Michael Endes Roman in Erscheinung treten. In der Version von SchauspielWerk werden alle Rollen von Kindern gespielt – also auch die bösen Herren in Grau, die die Zeit ver-rauchen.

Vor mittlerweile 45 Jahren hat Ende seinen Roman mit der Kritik daran, dass Menschen immer weniger Zeit füreinander und vor allem für Kinder haben, veröffentlicht. Jede und jeder liest ihn und stimmt zu. Seit Jahrzehnten. Auch vielfache Theaterversionen und Verfilmungen haben daran nichts zum Besseren geändert. Ganz im Gegenteil. Nichts desto trotz kann nicht oft genug wiederholt werden, was auf einer der Tafeln der Kinder-Demonstration im Stück steht: „Zeit ist NICHT Geld“, wie häufig behauptet wird. Und mit dem Spruch „Stop smoking our time“ (Hört auf, unsere Zeit zu verrauchen) werden auch noch Assoziationen zum verpesten der Luft mit Rauchen wachgerufen ;)

Zumindest aber für 1 ¼ Stunden kannst du dich auf das Schauspiel rund um Momo, die Zeit-Raucher, Meister Hora – hier mit rosa Wuscheklkopf -, die Schildkröte Kassiopeia oder den Straßenkehrer Beppo einlassen.