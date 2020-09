Bilderbuch-Wohnen in Hausboot, Iglu usw. – in echt auch nirgendwo

Wohnungen und Häuser auf der Welt schauen oft ganz unterschiedlich aus. Und da ist nicht gemeint, ob in Einfamilien-, Bauern- oder Hochhäusern. Von Häusern aus vereisten Schneeblöcken, Iglus, hast du sicher schon gehört, Fotos oder Filme davon gesehen. Von einem Baumhaus hast du möglicherweise schon geträumt. Wohnen auf Booten, Stelzenhäusern am Rande oder manchmal auch mitten im Wasser oder „tanzenden“ Häusern, wie bewohnte Windmühlen in den Niederlanden auch genannt werden, berichtet das Bilderbuch von Signe Torps „Wo wir zu Hause sind“.