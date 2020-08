Ein Bilderbuch, das sehr viel Zeit schenkt…

Alles braucht (seine) Zeit

„Es gibt eine Zeit für Statuenstille und eine für purzelnde Bäume …“ Das tolle daran – diese Zeilen – sowie die Texte auf den anderen Seiten werden in den Bildern nicht einfach verdoppelt. Nein, die Illustrationen weiten die Blicke, die Gedanken, laden jedes Kind ein, sich weitere eigene Bilder im Kopf auszumalen. Zu philosophieren, zu spintisieren, wann hab ich so Momente, wo ich ganz still sein muss. Oder auch will. Und wann und was mach ich wenn ich mich wild oder auch anders bewegen will…

Was den beiden auch wichtig war/ist und sie über Text und Bilder vermitteln, alle Gefühle, Momente sind gleichwertig, wichtig. Und so gibt es „Zeit für ein trauriges Kinn und eine, da lacht auch der Bauch…“ oder „für wütende Worte und eine für friedliche Hände…“ Jedes der Gegensatzpaare wofür es Zeit(en) gibt, endet mit drei Punkten – und lädt schon dadurch zum weiterdenken, -reden, vielleicht auch selber –zeichnen oder –schreiben ein…