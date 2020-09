Illustrator, Texter und Fotograf schlüpft in die Rolle seines Katers

Der Künstler begann jedoch auch bald, sich in die Gefühls-, mögliche Gedankenwelt und die Träume des Tigers – so wie er sie sich vorstellte – zu schlüpfen, einzuleben. Daraus formulierte er Texte und gestaltete Illustrationen. Diese beiden Elemente plus Fotos – auch anderer Katzen – baute er zu seinem neuesten Bilderbuch „Mein Kater Tiger“ (NilPferd im G & G Verlag). Das und die Geschichte dessen Entstehung sowie andere Anekdoten über seinen vierbeinigen Mitbewohner stellte Willy Puchner diese Woche im Wiener Künstlerhaus vor.

Und so können Leserinnen und Leser – vor allem aber auch Seherinnen und Seher in den Kosmos des Tigers eintauchen. Aus dessen Sicht erleben wir die erste Begegnung mit seinem Katzenmenschen, der von ihm immer wieder „Langsamkeit entdecke“ wie der Autor, Illustrator und Fotograf bei der Präsentation berichtet – und im Buch aus des Katers Sicht miterleben lässt. Da kann eine wenige Minuten dauernde Hausumrundung schon mal zwei bis drei Stunden in Anspruch nehmen.