Zaubere dich doch „schöner“ …

Hexe und Oger wollen einander treffen – kennengelernt haben sie einander via Internet. Die Hexe freut sich auf das Date und teilt ihre Freude mit allen Tieren, die ihr auf dem Weg dorthin über den Weg laufen. Ob Kaninchen, Fuchs oder Eichhörnchen – sie teilen die Freude nicht.

Jedes Tier hat etwas am Aussehen der Hexe auszusetzen – Nase, Kinn, Haare, Körperhaltung… Sie möge doch ihre Zauberkünste einsetzen und sich hübsch machen. Das schrieb (auf Spanisch) und zeichnete der in Kolumbien geborene, in Palma de Mallorca lebende Künstler Canizales in „Hübsch“ (im Original: Guapa). Im Stile – oder auch wirklich ? – wirken die Illustrationen computer-gemalt. Jedem Aufeinandertreffen mit einem der Tiere widmet er eine Doppelseite.