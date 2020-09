Theater der Jugend (Wien): Mit Maske UND Mut zu (Gedanken-)Reisen

ABOflexibel

1, 4 Millionen Euro macht der Einnahmenausfall durch den Lockdown aus, bezifferte die wirtschaftliche Leiterin, Sonja Fretzer, den Verlust, der aus Rücklagen gedeckt ist. Da das Theater der Jugend nur zum geringeren Teil vom Bund subventioniert werde, müsse der Theaterverein nun beim Bundes-Topf für Non-Profit-Organisationen um Unterstützungsmittel ansuchen.

Heuer sinke zwangsläufig der Anteil an Eigendeckung. Im besten Falle – wenn möglichst ganze Klasse kommen, die als Gruppe bei gelten, können im Renaissancetheater 511 statt 700 Sitzplätze – personalisiert - verkauft werden, im Theater im Zentrum 186 statt 220. Täglich müssen die frei zu bleibenden Sitzplätze neu beschildert werden. Dafür und für die Einhaltung der Abstandsregeln, Desinfektion usw. brauche es auch mehr Personal im Foyer und im Saal. Bleibt die Corona-Ampel in Wien auf gelb, müssen die Besucher_innen auch während der gesamten Vorstellung – und in der Pause – maskiert bleiben. Bei Essen und Trinken in der Pause – muss ein entsprechender Abstand eingehalten werden, so Fretzer.

Das Theater der Jugend hat ein neues „ABOflexibel“ eingeführt, mit dem auf die unsicheren Zeiten reagiert werde – und das ein Monat gelte.

Dass in dieser Saison ausschließlich Männer inszenieren sei „passiert“, weil neben den Verschiebungen dreier Stücke aus der Vorsaison schon zwei anderen Regisseuren zuvor zugesagt worden sei.

