Tom Sawyer und Huckleberry Finn: Nur Zusammenhalt bringt weiter

Viele „alte Hasen/Häsinnen“

Viele der Kinder und Jugendlichen, die bei teatro auf der Bühne agieren, sind schon seit „ewig“ dabei, so manche mehr als ihr halbes Leben. Einige sind schon auf dem Weg zu Profis.

Schauspielschule plus Abend-HAK

So spielt Nina Hafner (18), die auch schon in Hauptrollen zu erleben war, heuer Becky, eine Freundin Toms. Sie, die aus der Großstadt kommt, macht eine Wandlung zur abenteuerlustigen Schülerin am Land durch. Ihre berufliche Zukunft sieht Hafner definitiv auf der Bühne. Dafür besucht sie unter Tags die Schauspielschule Elfriede Ott und nun abends eine Handelsakademie. „Ich will trotz allem Matura machen, die bisherigen Jahre wurden mir angerechnet. Jetzt hab ich noch ein Schuljahr – und zwei Jahre Schauspielschule“, sagt sie dem Kinder-KURIER. Anstrengend sei das nicht, „die Schauspielschule macht eher Spaß!“ Danach will sie – „jedenfalls ins Ausland gehen. Wenn es die Corona-Situation und der Brexit erlauben, am liebsten nach London.“

Ihre Rolle findet sie „super süß, weil sie so viel erlebt und eine Wandlung durchmacht“.