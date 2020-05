Bezaubernd, berührend, begeisternd

Katharina Wollmann, obwohl erst (noch) 14, trägt das Stück echt. Und fasziniert vor allem in jenen beiden Solo-Songs, die sehr viel differenziertes Gefühl verlangen - jenem, in dem sie sich die Schuld daran gibt, dass sie alle von den fliegenden Affen gefangen genommen und nun eingesperrt bei den Westhexen sind. Und jenem vom eigene Zuhause, das dort zu finden ist, wo das Herz wohnt, du die Liebe spürst… Beide verlangen eine Gratwanderung. Zu viel und schon wär's Kitsch. Zu wenig und es würd das Publikum nicht erreichen. Doch Wollmann singt's auf den Punkt. Schon vor zwei Jahren war sie in einer Teatro-Produktion engagiert. In "Sara, die kleine Prinzessin" spielte sie eine Küchenmagd mit für sie nur einer größeren Szene. "Da war ich jedes Mal davor extrem nervös, heuer verteilt sich das besser. Ich war beim Casting für diese Rolle, ich wollte die unbedingt, weil ich glaub, dass die Dorothy gut zu mir passt", erzählt die junge Hauptdarstellerin, die das Gymnasium in der Mödlinger Bachgasse besucht "und meine künstlerischen Sachen am Nachmittag neben der Schule" betreibt, "hauptsächlich Klassisches wie Opern in Niederösterreich und Burgenland".



Das erste Mal stand sie mit sechs Jahren auf der Bühne - "in einem Chor, mit sieben, acht Jahren hatte ich meine ersten Soli. Tanzen kam dann so ungefähr mit elf, zwölf dazu und Schauspiel ergab sich eher nebenbei. Jetzt ist schön langsam schon so eine Idee da, dass das auch einmal mein Beruf sein könnte", meint Wollmann zum Online-Kinder-KURIER.

Clemens Seewald ist total happy über seine Rolle als Hund Toto. "Endlich steh ich viel mehr auf der Bühne und hab eine größere Rolle. Es ist zwar das Proben schon viel anstrengender, aber es macht viel mehr Spaß, nicht nur kurz im Hintergrund aufzutreten", freut er sich im Gespräch mit dem Online-KiKu über den Sprung von Neben- zu einer der Hauptrollen.