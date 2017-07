Foto: Roman Zagler

Katz und ...

Katharina Kemp ist 13 Jahre und spielt die Katze Michou, eine der „Erfindungen“ dieser Musical-Version des Lobliedes auf die Fantasie. „Das ist bisher meine größte Rolle“, sagt die junge Darstellerin, für die dies bereits die dritte „teatro“-Produktion ist. Angetan ist sie von ihrer Rolle nicht zuletzt deswegen, „weil ich selber zwei Katzen habe und weil „Cats“ das erste Musical war, das ich gesehen habe.“ Seit vier Jahren geht Katharina Kemp in Ballett, tanzen taugt ihr am meisten. „Ich mach Jazzdance, Stepptanz und Ballett – so drei bis vier Stunden in der Woche und zu Hause dann noch Dehnübungen.“ Das ist vielleicht ein kleiner Wermutstropfen ihrer diesjährigen Rolle, weil sie nur in einer Szene zum Tanzen kommt, „aber dafür ist das Schauspielen ganz neu für mich und das ist schon cool, das ausprobieren zu können.“

... Hund

Das sprichwörtliche wie Hund und Katz wurde von Norberto Bertassi, dem teatro-Mastermind, der auch selbst in der Gestalt des Autors, Antoine de Saint-Exupéry zu Beginn auftritt, erfunden, um den Flieger nicht allein in der Wüste abstürzen zu lassen. Auch als Running Gag und ein Pärchen, das sich neckt – und doch irgendwie liebt. Den Hund namens Clochard spielt David Mannhart (12). Es ist seine teatro-Premiere – „und es ist echt cool“. Er hat aber schon Bühnen-Vorerfahrung, vertraut er dem Kinder-KURIER an – bei kleinen aber auch bei Riesen-Produktionen – vom Ritter Rüdiger in der Burgarena Reinsberg bis zu Mary Poppins im Wiener Ronacher und dem Musical mit Udo-Jürgens-Hits „Ich war noch niemals in New York“ im Raimundtheater. „ich bin auf der Bühne seit ich sechs Jahre bin, hab aber schon mit zwei, drei Jahren für meine Eltern (Kasper-)Theater zu Hause gespielt. Den Hund hier find ich sehr lustig. Und es gefällt mir auch, dass hier alle mehr zusammenhalten, nicht wie in den ganz großen Theatern, wo jede Gruppe für sich – alles geht per Knopfdruck, hier helfen irgendwie alle zusammen.“

Ein Sternenkind

Eines der Sternenkinder, deren Kleidersaum leuchtet wie eine Weihnachtsbaumkette, ist Nika Stagl. Die 10-Jährige ist zum ersten Mal bei einer teatro-Sommerproduktion. „Bei Stücken von teatro in Wien war ich schon öfter dabei, aber hier im richtigen Theater ist es neu und es macht schon sehr Spaß!“

Hauptrolle

Foto: Roman Zagler Ob es für ihn vielleicht auch eine Last gewesen wäre als er erfahren hatte, in diesem Jahr die Hauptrolle zu spielen, verneint Lorenz Pojer – und das überzeugend. „Nein, da war nur Freude, so viel auf der Bühne spielen zu dürfen, im ersten Moment gab’s, kann ich mich erinnern, sogar Freudensprünge. Meine Mama hat mir das Buch vom kleinen Prinzen schon vorgelesen als ich drei Jahre war. Am meisten haben mir die bekannten Redewendungen gefallen, die hab ich mir bald eingeprägt. Auf die Frage nach Lieblingsszenen meint der 12-Jährige zum KiKu zuerst, dass er es spannend findet, so viele verschieden Stationen durchspielen zu können, „irgendwie find ich alle gleich cool, aber die Begegnung mit der Schlange und mit dem Fuchs sind dann schon noch einmal besonders.“ Trotz seiner Jugend ist Pojer schon ein „alter“ Hase – „das ist mein dritten teatro-Jahr und meine sechste Produktion.“ Und „daneben“ hatte er auch schon in der Volksoper und in einem Film mitgewirkt.

Gleich drei Rollen

Foto: Roman Zagler Angelina Harranth (10) tritt gar in drei verschiedenen Rollen auf – als witziger, ziemlich goscherter Hahn auf dem Planeten des Laternenanzünders, wo sie ihr Gegenüber, einen Uhu immer aufzieht, indem sie ihn Eule nennt. Außerdem spielt sie einen der vielen Säufer – und sie bringt ihre Tanz- und Akrobatik-Künste in eine fast poetische Nummer als allegorische Liebe ein. „Das Goscherte entspricht schon auch irgendwie meinem Wesen“, gesteht das Bewegungstalent. „Für mich ist Tanzen urcool!“ Dieser Leidenschaft geht sie schon nach, „seit ich drei bin, da hab ich bei der Broadway-Connection begonnen, später war ich auch im Performing Center und bei teatro hab ich schon in der Volkshochschule Brigittenau bei vier Stücken mitgemacht und da in Mödling jetzt das zweite Mal.“

Foto: Heinz Wagner Schwierig sei auch das Switchen von einer Rolle in eine andere nicht. „Das geht urschnell und macht richtig Spaß. Nur am Anfang beim Proben bin ich schon manches mal ein bisschen durcheinander gekommen.“ Tanzen ist ihr aber noch nicht genug, „ich geh jetzt auch in Akrobatik. Komm mit, ich zeig dir was!“, sagt sie zum Kinder-KURIER-Reporter, nimmt ihn an der Hand und geht in den nach der Vorstellung leeren Publikumsraum, stellt sich hinter einen Sitz in der letzten Reihe, beugt sich nach hinten, stützt die Arme am Sitz auf, schwingt die Beine drüber und wird fast zu einer Kugel. Beim zweiten Mal „rollt“ sie förmlich über die davor stehende Sitzreihe.