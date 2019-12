Ein verzaubernder Theaternachmittag

Die Grundgeschichte

Christliebe und Felix Brakel (Victoria Hauer und Marius Zernatto) wachsen mit ihren Eltern Thaddäus ( David Fuchs) und Theresia ( Christine Garbe) auf dem Land auf. Sie lieben es vor allem im Wald zu spielen. Verspielt ist ihre Kindheit, wären da nicht die Sorgen der Eltern, verschuldet zu sein – bei einem engen Verwandten. Dieser Graf Cyprianus von Brakel zu Brakelsheim von und zu Brakelsberg und -burg tanzt eines Tages gemeinsam mit seinen Kindern Adelgundchen und Hermann an. Die fast comichaft aufmarschierende feine Schnöseltruppe aus der Stadt hält sich selbst für was Besseres. Der reiche Verwandte will die Schuldeneintreibung verschieben, wenn die Landkinder strengen Unterricht von einem von ihm auszuwählenden Privatlehrer nehmen, um so gebildet zu werden wie die beiden Stadtkinder.