Tom Sawyer und Huckleberry Finn: Lauter Hautpdarsteller_innen

Heute Held_innen, morgen …

Womit sich übrigens auch wieder ein Bogen zu Corona schließt: Was wurden sie nicht am Anfang des Lockdown beklatscht – die Pflegekräfte im Gesundheitswesen, die Kassiererinnen (sind ja überwiegend Frauen) an den Supermarktkassen. Und heute? Selbst die Forderung nach bezahlten Atempausen der Beschäftigten, die ja den ganzen Arbeitstag Masken tragen müssen, wurden vor wenigen Tagen von den Untrnehmer-Vertretungen abgeschmettert…

Und: So viele sich auch gegen die US-Polizeigewalt und für Black Lives Matter aussprechen, dann hörst du von teatro-Mitwirkenden, was sie so als Zugewanderte in und außerhalb ihrer Schulen in Österreich erlebt haben …