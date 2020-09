Tänzerisches Spiel um Vertrauen und Nähe zum Auftakt von „Luaga & Losna“

Die Performance wurde – gemeinsam mit einem weiteren Tänzer (Niklas Valenti) – vor gut drei Jahren entwickelt – mit der Methode Kontakt-Improvisation. „Vertrauen und Spiel“ waren die zentralen Elemente. Und damit spielen nicht nur die Tänzerinnen miteinander – aber auch mit der Musik – und umgekehrt. Immer wieder wenden sie sich an das Publikum und laden manchmal alle Zuschauer_innen ein, sie zu spiegeln, mit ihnen mitzumachen. Aber nicht zu viel und schon gar nicht penetrant. Mit Hand- oder auch „nur“ Kopf- oder Körperbewegungen laden die beiden abwechselnd manchmal auch einzelne vor allem Kinder ein, näher zu kommen. Das eine oder andere Kind steht dann für einige Momente im Zentrum der Aufmerksamkeit, um – ebenfalls ganz ohne Worte – intuitiv ins körperliche Spiel mit der jeweiligen Tänzerin einzusteigen, oder auch gar diese zu „steuern“.

Sie seien vor dieser Aufführung besonders nervös gewesen, so Nuding und Boström. „Es war unsere erste Aufführung seit Corona und das was wir hier mit Abstand gemacht haben, ist normalerweise viel näher. Da sitzen die Kinder am Boden am Rande der Tanzfläche und wir kommen auch direkt mit Fingern in echte Berührung.“

Aber es hat auch mit räumlicher und körperlicher Distanz hier wunderbar funktioniert – zum Glück wurde der Abstand nicht zum „social distancing“. So manch zumindest anfängliche zurückhaltende Reaktion erwachsener Zuschauer_innen würde wahrscheinlich auch in Nicht-Corona-Zeiten kaum anders sein ;)