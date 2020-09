Geschichten über Jugendliche, die kein Zuhause (mehr) haben

„Wir zogen in eine Stadt mit vielen weißen Häusern … in ein Dorf, wo man nachts die Frösche quaken hört … einmal lebten wir am Meer, … wir zogen in den 33. Stock eines Hochhauses, das im Wind schwankte, … wohnten an einem Ort, wo es Bettwanzen gab, … lebten über einem Laden mit einem Schild: Hautaufhellung, … in einer großen Stadt, die durch eine Mauer geteilt war, und du musstest aufpassen auf der richtigen Seite zu bleiben, … lebten in Städten, in denen alle Geschäfte mit Brettern vernagelt waren, … und Städten mit schönen Brunnen , … in einem Wohnwagen, … auf einem Hausboot, … am Rand eines Parks, … neben einem Bahngleis…“

Zuflucht, und doch immer wieder vertreiben – aus unterschiedlichsten Gründen. Und doch erleben wir als Publikum die Vielzahl der unterschiedlichen kleinen/großen Geschichten immer nur an-erzählt. Wie sie weitergehen – das soll, so der Wunsch der Autorin – in unserer aller Köpfen jede und jeder selber imaginieren. Womit das Publikum auf ganz andere Art in die Storys eintauchen kann – ja manchmal fast zwangsläufig – aber ohne Druck – muss.