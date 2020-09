Schaumstoff-Stücke zum Leben erweckt

Und dann rückt das Podest in der Mitte auseinander – Trennung der Eltern. Aber das Kind wandert – über den Ball – hin und her, hat nun zwei Zuhauses. Die Bälle werden größer und größer – sozusagen Coming of Age – eine ersetzt die andere. Bis sie riesengroß werden und der nun sichtbar werdende Figurenspieler sanft Kinder aus dem Publikum einlädt, mit ihm und dem großen roten Ball zu spielen, hinein zu hören, was die Kugel vielleicht geheimnisvoll erzählen könnte.

Und dann kommt eine noch viel größere dünnhäutige Luft gefüllte Kugel, die an hochgestreckten Armen quer durchs Publikum wandert.