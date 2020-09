Zu guter Letzt Musik und Bohnen für alle

Was vielleicht auch ein wenig an „Hans im Glück“ erinnert, der Dinge gegen – für alle anderen – wertlos erscheinendere Dinge tauscht, umfasst schon im Original „Jack and the Beanstalk) mehr: Den Gegensatz zwischen arm und reich – räumlich verkörpert durch unten auf der Erede und oben im Himmel, hier menschenklein und oben riesengroß.