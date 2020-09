Wenn Trinkhalme wachsen und zu Instrumenten werden

Am Anfang war ein schräger Tisch. So begründen Andrea Lucas und Thomas Marey vom „Wolkenstein Theater für Kinder“ die Entstehungsgeschichte ihres Stückes „Pustekuchen!“. Das spielen sie vor allem in KiTas (Kindergärten). Und hier beim Festival „Luaga & Losna“ im Nenzinger Ramschwagsaal.

Ann, die eine Figur, hat Geburtstag. Siggi, der andere Typ, kommt „happy Birthday“ trötend mit einer Torte zur Tür herein. Tischfläche, Löffeln, Gabeln, Trinkhalme, die groß und größer werden, ja selbst Luftballons werden von den beiden flugs in Musikinstrumente verwandelt.