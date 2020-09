"Kunstler" und ein "Professoren" über "schön deutsch Sprach"

Eine riesige Österreichfahne. Der weiße Streifen in der Mitte ist allerdings eine überdimensionale Klopapier-Rolle – aus Vlies (Ausstattung: Caroline Stark). Es treten drei Männer und eine Frau auf – in Frack mit weißer Fliege (Mascherl) und rot-weiß-roter Kunststoff-Schärpe: Michaela Spänle, Ulrich Gabriel (GAUL), Robert Kahr und Wolfgang Pevestorf.

Sie zitieren im ersten Teil des Abends, der das 32. Internationale Theaterfestival für junges Publikum „Luaga & Losna“ (schauen und hören) in Feldkirch und Nenzing beendet, eine Nestbeschmutzerin nach dem anderen häufig so in Österreich titulierten Kollegen – von Elfriede Jelinek über Thomas Bernhard, Peter Turrini bis zu Franz Grillparzer. Von nicht überwundenen Nazi-Gedanken bis zur Kleingeistigkeit reichen die kritischen Texte der zitierten Schriftsteller_innen.